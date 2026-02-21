Vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera é exibido pelo 4º ano consecutivo em Roma

CGTN – Em 17 de fevereiro (primeiro dia do Ano Novo Chinês), um vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi exibido em Roma, capital da Itália, pelo 4º ano consecutivo. Do primeiro ao sétimo dia do calendário lunar, o vídeo será reproduzido 57.000 vezes em telões em pontos turísticos da cidade, incluindo o Coliseu, a Estação Termini e a Piazza Navona.

Segundo os cidadãos entrevistados, o vídeo promocional despertou o desejo de aprender mais sobre a cultura chinesa e até mesmo a vontade de viajar à China, além da expectativa de assistir à Gala do Festival da Primavera do CMG.