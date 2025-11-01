Xi afirma estar disposto a trabalhar com o Canadá para recolocar as relações no caminho certo

Gyeongju, República da Coreia, 31 out (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira que a China está pronta para trabalhar com o Canadá para retornar as relações China-Canadá ao caminho certo de desenvolvimento saudável, estável e sustentável o quanto antes, para o benefício das duas populações.

Este ano marca o 55º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Canadá, bem como o 20º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica, disse Xi durante um encontro com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à margem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC.

Ele disse que, com os esforços conjuntos de ambos os lados, as relações China-Canadá têm demonstrado um impulso positivo de recuperação e melhoria, o que serve aos interesses comuns dos dois países.

A China aprecia a declaração do Canadá de que está pronto para promover o aprimoramento e o desenvolvimento das relações bilaterais de maneira prática e construtiva, disse Xi.

Xi disse que os dois países devem fomentar percepções objetivas e racionais um do outro, se tratar de forma correta, e avançar no desenvolvimento das relações bilaterais a partir da perspectiva dos interesses comuns e de longo prazo de ambos os países.

Os dois lados devem defender o benefício mútuo e a cooperação ganha-ganha, e expandir a colaboração prática nas áreas de economia e comércio, energia e outras, disse.

Xi também pediu aos dois países que reforcem os intercâmbios interpessoais, apoiem todos os setores dos dois países no aumento do entendimento mútuo e consolidem o apoio público às relações bilaterais.

A China está pronta para fortalecer sua coordenação e cooperação com o Canadá dentro de estruturas multilaterais como as Nações Unidas, promover a construção de um sistema de governança global mais justo e razoável e salvaguardar a equidade e a justiça internacionais, acrescentou Xi.

Por sua vez, Carney disse que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 55 anos, o Canadá e a China mantiveram um bom relacionamento por muito tempo.

O novo governo canadense atribui grande importância às suas relações com a China e espera aproveitar a oportunidade para melhorar e desenvolver as relações bilaterais, reviver a aspiração original de estabelecer relações diplomáticas, recuperar o tempo perdido, reiniciar a cooperação bilateral e alcançar maiores resultados nas relações Canadá-China de maneira prática e construtiva, disse Carney.

Ele disse que o Canadá está pronto para manter intercâmbios estreitos de alto nível com a China, promover a cooperação em agricultura, energia, mudanças climáticas e outras áreas, alcançar resultados ganha-ganha e trazer mais benefícios para os povos de ambos os países.

Em assuntos internacionais, o Canadá e a China têm opiniões similares e podem fortalecer a colaboração para praticar conjuntamente o multilateralismo, salvaguardar o livre comércio e promover a reforma da ordem econômica internacional, apontou o primeiro-ministro.

Ambos os lados concordaram em retomar os intercâmbios e a cooperação em diversas áreas, promover a solução de questões econômicas e comerciais específicas de interesse mútuo, consolidar o ímpeto positivo e impulsionar conjuntamente o desenvolvimento da parceria estratégica China-Canadá.