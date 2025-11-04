Xi expressa condolências pelas mortes causadas pelo furacão na Jamaica

Beijing, 4 nov (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, expressou nesta segunda-feira as condolências pelas mortes e pesadas perdas devido ao furacão que atingiu a Jamaica.

Em uma mensagem ao governador-geral da Jamaica, Patrick Allen, Xi, em nome do governo da China e do povo chinês, lamentou as vítimas fatais e ofereceu sinceras condolências às famílias enlutadas, aos feridos e às comunidades afetadas.

Descrevendo a Jamaica como parceira estratégica da China, Xi expressou a disposição da China em oferecer assistência à Jamaica, apoiando o povo jamaicano na superação do desastre e na reconstrução de suas casas em breve.

Também na segunda-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo da Jamaica, Andrew Holness.