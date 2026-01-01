Xi Jinping congratula Guy Parmelin por assumir presidência da Suíça

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira uma mensagem de congratulações a Guy Parmelin por sua posse como presidente da Confederação Suíça.

Xi lembrou que, durante sua visita de Estado à Suíça em 2017, os dois países anunciaram o lançamento de um estudo conjunto sobre a atualização do Acordo de Livre Comércio China-Suíça, e que, sob o impulso do presidente Parmelin, as negociações sobre a atualização fizeram progressos positivos.

Atualmente, disse Xi, o unilateralismo e o protecionismo estão em ascensão, e os esforços conjuntos dos dois países para apoiar o livre comércio são um reflexo vívido do desenvolvimento de alto nível das relações bilaterais, injetando mais certeza e estabilidade no desenvolvimento e na prosperidade globais.

Xi destacou que 2026 marca o 10º aniversário da parceria estratégica inovadora China-Suíça e também o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal da China, apresentando amplas oportunidades para a cooperação inovadora entre os dois países.

Xi disse que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Suíça e está pronto para trabalhar com o presidente Parmelin para expandir continuamente a cooperação mutuamente benéfica e elevar as relações bilaterais a novos patamares em benefício dos dois povos.