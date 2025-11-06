Cúpula do Clima começa com a participação de 57 países em Belém

247 - A cidade de Belém, no Pará, torna-se o centro das atenções internacionais a partir desta quinta-feira (6), ao sediar a Cúpula do Clima, que reúne líderes de 57 nações para discutir ações concretas contra as mudanças climáticas. O encontro antecede a COP30, programada entre 10 e 21 de novembro, e busca definir compromissos que garantam a proteção do planeta e a redução das desigualdades geradas pelas crises ambientais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu oficialmente a conferência.

Brasil propõe fundo permanente para florestas tropicais

Uma das principais propostas do governo Lula é a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa que busca atrair investimentos de governos, empresários e fundos de pensão para financiar a conservação ambiental.

“Eu participei da COP15, em 2009, em Copenhague. Naquela COP, o mundo rico prometeu 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países que têm floresta em pé. Até hoje não saiu esse dinheiro. Agora, a dívida já é de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ora, se eles não deram 100 bilhões, vão dar 1 trilhão?”, afirmou o presidente em uma entrevista antes da conferência. .

Preservação e oportunidade econômica

Lula explicou que o fundo pretende transformar a preservação em uma oportunidade econômica: “Qual é a grande novidade desta COP? É que criamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Não será doação, será investimento. Um fundo de pensão pode investir, um empresário pode investir, um governo pode investir”, afirmou.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou a importância de novas fontes de financiamento climático, afirmando que os países que mais preservam devem receber apoio proporcional aos seus esforços. “Reduzir desigualdades sociais é uma forma direta de enfrentar a crise climática”, destacou.

Debates sobre transição energética e justiça climática

A programação da Cúpula do Clima inclui painéis sobre transição energética, florestas e oceanos e os 10 anos do Acordo de Paris, discutindo metas e financiamento para reduzir emissões. Os debates ocorrem entre esta quinta (6) e sexta (7), com transmissão ao vivo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pelo Canal Gov.

Os líderes farão discursos individuais sobre as metas de seus países. Durante o almoço oficial, o presidente Lula apresentará o fundo brasileiro e participará de uma foto de família com os líderes dos países florestais.