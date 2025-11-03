Europa deve apresentar meta ambiciosa de emissões, diz presidente da COP30

247 - O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, confirmou que a Europa divulgará nesta terça-feira (4) sua nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), o documento que estabelece os compromissos de cada país para reduzir emissões de gases de efeito estufa. O anúncio será um dos momentos centrais da conferência, que acontece em Belém (PA).

Em entrevista à Rádio CBN, de acordo com a coluna de Míriam Leitão, de O Globo, o diplomata destacou que o bloco europeu deve apresentar uma meta “ambiciosa” e tecnicamente detalhada, mesmo após um processo de elaboração mais longo que o previsto. O atraso vinha gerando apreensão entre as delegações internacionais, mas Corrêa do Lago explicou que o tempo adicional foi essencial para garantir consultas públicas e maior solidez nos compromissos.

Consulta pública atrasou, mas fortaleceu as metas

Em entrevista à rádio CBN, Corrêa do Lago afirmou que o rigor do processo europeu é um sinal positivo. “Os países sabem que o compromisso com suas NDC é uma questão absolutamente chave. Então, não estão fazendo NDCs de maneira leviana. São NDCs muito aprofundadas, com consultas públicas, etc.”, disse o diplomata.

O presidente da COP 30 também reconheceu que a elaboração das metas foi mais demorada do que o planejado, mas reforçou a confiança de que os compromissos assumidos serão sólidos. “O que, infelizmente, atrasou a entrega das NDCs”, afirmou, “mas estamos confiantes no fechamento desses compromissos”.

Expectativa por liderança europeia

A nova meta europeia deve reforçar o papel de liderança do bloco nas negociações climáticas internacionais. A expectativa é que o anúncio inspire outras nações a elevar suas ambições e acelerar o caminho rumo à neutralidade de carbono.

Com a COP 30 sediada em Belém, o Brasil assume papel de destaque nas discussões, servindo de ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento na busca por soluções sustentáveis e equitativas para o planeta.