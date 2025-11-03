Xi Jinping não participará da COP-30 em Belém

Por Bianca Penteado, de Pequim – O governo da China confirmou, nesta segunda-feira (3), que o presidente Xi Jinping não participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém, no Pará.

Segundo o comunicado oficial, Xi será representado pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang, que também participará da Cúpula de Líderes, prevista para os dias 6 e 7 de novembro. A China já havia antecipado que enviaria uma delegação de alto nível para a conferência no Brasil.

A COP-30 é considerada, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma oportunidade estratégica para reforçar os compromissos ambientais dos países e atrair novos investimentos em tecnologias limpas.

Em diálogo anterior com Xi Jinping, o líder brasileiro chegou a destacar que a participação da China será decisiva para o sucesso da conferência e para o avanço das ações globais de enfrentamento à crise climática.