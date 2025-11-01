Xi Jinping anuncia que Shenzhen sediará a 33ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC

CGTN – Na manhã de 1º de novembro, horário local, o presidente chinês, Xi Jinping, participou da cerimônia de transmissão do posto de anfitrião da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, na qual anunciou que a cidade chinesa de Shenzhen sediará, em novembro de 2026, a 33ª Reunião do bloco.

Xi Jinping enfatizou que a APEC é o mecanismo de cooperação econômica mais importante da região Ásia-Pacífico, contribuindo significativamente para a promoção do crescimento e da prosperidade regionais. De acordo com o líder chinês, construir uma comunidade Ásia-Pacífico é a única maneira de alcançar o desenvolvimento e a prosperidade a longo prazo na região, e também a visão comum de todas as partes.

Segundo ele, em 2026, a China sediará a APEC pela terceira vez. O país pretende aproveitar esta oportunidade para trabalhar com todas as partes na construção de uma comunidade Ásia-Pacífico, promovendo o crescimento e a prosperidade regional, além de intensificar a cooperação pragmática em diferentes áreas, como na Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico, conectividade, economia digital e inteligência artificial, injetando maior vitalidade e ímpeto no desenvolvimento regional e trazendo maiores benefícios para seus povos.

Xi Jinping destacou que Shenzhen, localizada na costa do Pacífico, passou por uma grande transformação. Antes, era uma vila de pescadores atrasada. Agora, é uma metrópole internacional moderna. Essa transformação aconteceu em apenas algumas décadas. Trata-se de um milagre na história do desenvolvimento mundial, criado pelo povo chinês, o qual demonstra o compromisso inabalável da China com sua estratégia de abertura, benefício recíproco e cooperação ganha-ganha.

O líder chinês expressou sua esperança de que todas as partes se reúnam em Shenzhen no próximo ano para discutir o grande plano de desenvolvimento da Ásia-Pacífico e construir conjuntamente um futuro melhor para a região.

Os líderes das economias presentes manifestaram apoio à China como anfitriã da APEC em 2026, concordaram com a filosofia e proposta chinesa de sediar o evento e expressaram o desejo de um "Ano da China" da APEC plenamente bem-sucedido.

Fonte: CMG