Xi Jinping estende felicitações ao presidente egípcio pela inauguração do Grande Museu Egípcio

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no sábado uma mensagem de felicitações ao presidente egípcio, Abdel-Fattah al-Sisi, pela inauguração do Grande Museu Egípcio.

Na mensagem, Xi Jinping expressou suas sinceras felicitações a Sisi e ao povo egípcio pela inauguração do museu.

Xi Jinping expressou sua convicção de que o Grande Museu Egípcio deixará uma marca profunda na história cultural do Egito e desempenhará um papel importante na preservação e transmissão da antiga civilização egípcia.

Ele observou que a China e o Egito compartilham uma amizade de longa data e que sua parceria estratégica abrangente tem florescido nos últimos anos.

Os dois países têm desfrutado de intercâmbios pessoais e culturais vibrantes e diversificados, disse Xi Jinping, acrescentando que uma grande exposição de artefatos egípcios antigos foi realizada com sucesso no Museu de Shanghai e que uma equipe arqueológica conjunta da China e do Egito está agora trabalhando em conjunto sob as pirâmides de Saqqara para explorar os mistérios da civilização egípcia antiga.

Xi Jinping destacou que é encorajador ver as duas civilizações antigas se aproximando, com os dois povos se tornando cada vez mais próximos por meio da compreensão e da afinidade mútuas.

Como o mundo atual está passando por uma transformação acelerada sem precedentes em um século, a China e o Egito, ambas civilizações antigas, devem continuar a aprofundar os intercâmbios e o aprendizado mútuo entre civilizações, injetar novo ímpeto no desenvolvimento de sua parceria estratégica abrangente e contribuir com a força das civilizações para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, acrescentou ele.

Fonte: Xinhua