Europeus travam documento final da COP30

247 – A delegação da União Europeia endureceu sua posição nesta sexta-feira (21) e travou o avanço das negociações do documento final da COP30 ao rejeitar o rascunho divulgado pela presidência da conferência. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.

Durante uma reunião a portas fechadas, o comissário europeu para o clima, Wopke Hoekstra, afirmou que o bloco não aceitará a versão atual, considerada insuficiente e sem bases essenciais para dar robustez ao Acordo de Paris. “Sob nenhuma circunstância vamos aceitar isso”, declarou Hoekstra, em referência ao texto preliminar do Mutirão de Belém.

UE acusa rascunho de ignorar ciência e transição energética

Hoekstra criticou duramente a ausência de um roadmap que estabeleça a saída da dependência global dos combustíveis fósseis — ponto central para os europeus. Segundo a transcrição divulgada pela Comissão Europeia, ele afirmou: “Nada disso está lá — nenhuma ciência, nenhum balanço global, nenhuma transição para longe dos combustíveis fósseis. Em vez disso, vemos fraqueza. Fraqueza na mitigação.”

A União Europeia exige que o documento final explicite o compromisso com energias limpas e inclua metas claras de mitigação, sustentadas por evidências científicas e alinhadas ao balanço global.

Condicionamento sobre financiamento acirra impasse

Outro eixo sensível nas negociações envolve a proposta de triplicar o financiamento para adaptação, defendida por diversos países em desenvolvimento. Hoekstra afirmou que qualquer movimento da UE para aumentar recursos dependerá da força do capítulo de mitigação.

“Se entregarmos isso, se entregarmos a mitigação aqui juntos, então sim, vocês podem pedir à UE que saia de sua zona de conforto no financiamento da adaptação”, disse o comissário.

A fala sinaliza que o bloco europeu condiciona concessões financeiras a compromissos mais ambiciosos na redução das emissões e na transição energética.

Pressão sobre a presidência da COP30 deve aumentar

A divulgação do rascunho pela manhã provocou reações imediatas de diversos países, e a posição firme da UE tende a aumentar a pressão sobre a presidência da COP30 para revisar o texto e buscar um consenso que mantenha o espírito do Acordo de Paris.

As próximas rodadas de negociação serão determinantes para definir se as demandas europeias — especialmente a inclusão de um plano global para abandonar combustíveis fósseis — serão incorporadas ao documento final.