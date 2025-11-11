Gigante chinesa de tecnologia solar apresentará inovações de descarbonização na COP30

247 – A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começou nesta semana em Belém (PA) e já mobiliza líderes globais, cientistas e empresas em torno de soluções para conter o aquecimento global. Uma das protagonistas do setor privado será a LONGi Green Energy Technology, gigante chinesa de tecnologia solar que apresentará, nos próximos dias, um conjunto de iniciativas voltadas à descarbonização, à proteção da Amazônia e à transição energética justa.

A empresa participará da conferência sob o lema “Tecnologia verde para um futuro compartilhado”, reforçando o papel da inovação e da energia solar como motores de um futuro sustentável e acessível a todos.

Principais atividades da LONGi na COP30

A LONGi programou uma série de eventos estratégicos em Belém, marcados para os dias 14 e 15 de novembro, dentro da programação oficial da conferência:

14 de novembro, 11h30–12h30 (Pavilhão MCF) – Soluções baseadas na natureza: pela conservação global da biodiversidade e ação climática

A empresa lançará o Relatório 2024 de Divulgação Financeira Relacionada à Natureza (TNFD), destacando sua estratégia para integrar riscos e oportunidades ligados aos recursos naturais em sua gestão corporativa.

Neste evento, será apresentado o Livro Branco de Ação Climática 2024–2025 da LONGi, documento que detalha os avanços da empresa na redução de emissões, na inovação tecnológica e na transição para um modelo de baixo carbono.

Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a LONGi realizará a cerimônia de entrega de sistemas solares a comunidades vulneráveis, reforçando seu compromisso com a equidade energética e o desenvolvimento sustentável.

O evento discutirá políticas públicas, inovações tecnológicas e modelos de negócio para atingir a neutralidade de carbono. A iniciativa é organizada pela LONGi em parceria com a Organização de Desenvolvimento e Cooperação em Interconexão de Energia Global (GEIDCO).

“A essência da ação climática é uma revolução energética”

O fundador e diretor de tecnologia da LONGi, Li Zhenguo, destacou a urgência de uma transformação profunda da matriz energética mundial. “A essência da ação climática é uma revolução centrada no sistema de energia. A missão da LONGi é tornar a energia verde uma solução acessível, estável e amplamente disponível para todos, por meio de avanços tecnológicos contínuos e modelos inovadores. Esperamos colaborar com todas as partes na COP30 para acelerar a realização dessa visão de zero carbono”, afirmou.

Compromisso global e presença na Amazônia

Desde sua estreia na COP24, em 2018, a LONGi participa ativamente das conferências climáticas da ONU como uma das principais representantes da indústria fotovoltaica chinesa. Entre suas iniciativas globais estão o programa “Solar for Solar”, o relatório “China 2050 PV Outlook” e o “Plano de Vida Carbono Zero para os Pandas”, que unem inovação e sustentabilidade.

Neste ano, a empresa reafirma em Belém seu compromisso com os países do Sul Global, oferecendo soluções energéticas acessíveis e sustentáveis e contribuindo para uma transição energética justa e inclusiva.

Fundada em 2000, a LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (601012.SH) é líder mundial em tecnologia solar, com operações em mais de 160 países. Seu portfólio inclui a produção de wafer de silício monocristalino, células e módulos solares, soluções fotovoltaicas comerciais e industriais e equipamentos de hidrogênio.

Com sua presença na Amazônia, a LONGi reforça a mensagem de que inovação, cooperação internacional e responsabilidade ambiental são os pilares para um futuro carbono zero — objetivo central da COP30 que já mobiliza o mundo a partir de Belém.