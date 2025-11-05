Lula se reúne com uma série de presidentes e autoridades globais em Belém antes da COP30

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta quarta-feira (5) uma agenda intensa de encontros internacionais, em Belém (PA), nos preparativos para a COP30. Uma série de reuniões bilaterais com presidentes, primeiros-ministros e líderes de instituições internacionais estão previstos.



O presidente Lula tem destacado nos encontros a importância do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, uma oportunidade, segundo informações da Agência Gov, para garantir recursos para preservar o ecossistema.

Outro ponto abordado nas conversas é o potencial de cooperação em transição energética. As reuniões fazem parte das agendas que antecedem a COP30, na capital paraense.

Até o momento, foram divulgadas informações sobre os encontros entre o presidente Lula e o novo Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Sidi Ould Tah; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; e o presidente dos Comores, Azali Assoumani.

Também estão previstos, de acordo com a agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente do Congo Brazzaville, Denis Sassou N’Guesso; o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape; a presidenta do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons; o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Ding Xuexiang; e a a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.