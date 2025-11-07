PF investiga ameaça do Comando Vermelho na COP30

247 - A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar uma suposta ameaça do Comando Vermelho contra a empresa Verene Energia S.A., responsável por obras na Subestação Marituba, em Belém. O local é considerado essencial para o fornecimento de energia durante a COP30, conferência climática que ocorrerá na capital paraense em 2025. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, confirmou que o inquérito foi instaurado na terça-feira (4/11). “Recebemos e instauramos inquérito para apurar”, afirmou o delegado, de acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ameaça e exigências da facção

De acordo com relato da Verene Energia, o episódio ocorreu em 30 de outubro, quando um homem, que se identificou como membro do Comando Vermelho, abordou funcionários da subestação e impôs duas exigências: a suspensão imediata das obras de expansão e a interrupção das atividades diárias a partir das 15h.

A Subestação Marituba é classificada como infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Qualquer falha em sua operação poderia afetar redes de abastecimento e comunicação em toda a região metropolitana de Belém, comprometendo a estabilidade do evento climático.

Reforço de segurança e apuração conjunta

Após o alerta, de acordo com a reportagem, o Ministério de Minas e Energia foi acionado e solicitou apoio ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência para reforçar a proteção do local. A Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmou que a informação chegou há uma semana e ressaltou que as obras seguem normalmente.

Segundo a pasta, a Polícia Militar intensificou as rondas e o policiamento nas imediações, enquanto a Polícia Civil também abriu uma investigação para apurar os fatos relatados. As ações se somam ao inquérito federal, em um esforço conjunto para garantir a integridade da infraestrutura energética da COP30.