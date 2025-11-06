PF 'neutraliza' 31 drones em áreas sensíveis da COP30

247 - A Polícia Federal intensificou as ações de combate a drones não autorizados durante a COP30, em Belém (PA). O balanço parcial divulgado nesta quarta-feira (5) mostra que o sistema de monitoramento já identificou 316 aeronaves remotamente pilotadas (ARPs) irregulares e neutralizou 31 tentativas de sobrevoo em áreas sensíveis da conferência.

As informações foram publicadas pelo portal do Governo Federal, com base em dados da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. As operações são conduzidas pelo Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), que conta com o apoio das Forças Armadas e de outros órgãos de segurança pública.

Áreas sensíveis sob vigilância constante

Os principais pontos de atenção incluem o Aeroporto Internacional de Belém, o Parque da Cidade, os portos de Outeiro e Miramar, além dos trajetos do presidente da República e da comitiva oficial.

A tecnologia empregada pela PF permite detectar drones a até 10 quilômetros de distância e neutralizá-los em um raio de 2 quilômetros, utilizando bloqueadores de sinal (jammers) e sistemas de controle remoto capazes de interromper ou assumir o comando das aeronaves.

Tecnologia e prevenção de riscos

As medidas visam prevenir riscos à aviação civil e à segurança institucional, além de coibir o uso de drones para atividades ilícitas. A PF reforça que a pilotagem irregular configura infração administrativa e crime, sujeito a sanções civis, penais e administrativas.

Entre as exigências para o uso regular de drones estão: homologação da Anatel, cadastro no Sisant (ANAC), autorização do SARPAS (DECEA), seguro RETA obrigatório, manual de voo e avaliação de risco operacional (ARO) com validade de 12 meses.

Proibição de voos nas áreas da conferência

A pilotagem de drones está proibida nas regiões de segurança da COP30 e nas proximidades de locais estratégicos, como o Aeroporto Internacional de Belém, Parque da Cidade, Porto Miramar e Porto Outeiro.

A Polícia Federal mantém o monitoramento permanente e continuará adotando medidas de neutralização sempre que necessário. Segundo o órgão, os resultados parciais demonstram a eficácia do aparato tecnológico e o comprometimento das instituições parceiras na proteção do espaço aéreo e na garantia da segurança de todos os participantes da conferência.