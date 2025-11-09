Suíça anuncia nova doação de R$ 33 milhões ao Fundo Amazônia durante evento em Belém

247 - O Brasil recebe neste domingo (9) uma nova contribuição da Suíça para o Fundo Amazônia, durante o evento “Presença Suíça na COP30”, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém (PA). A cerimônia conta com a participação do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A Suíça confirmou a doação de 5 milhões de francos suíços — o equivalente a cerca de R$ 33 milhões — para reforçar os investimentos voltados à preservação da floresta amazônica e ao desenvolvimento sustentável da região.

O evento reúne autoridades dos dois países, entre elas o embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, o embaixador suíço para o Meio Ambiente e chefe da delegação suíça na COP30, Felix Wertli, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Cooperação ambiental e desenvolvimento sustentável

O Fundo Amazônia é considerado a maior iniciativa global de financiamento para a redução de emissões causadas por desmatamento e degradação florestal. Gerido pelo BNDES sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o fundo tem se consolidado como um modelo de cooperação internacional em políticas climáticas e preservação ambiental.

Desde sua criação, o Fundo Amazônia já apoiou 144 projetos que beneficiaram mais de 600 organizações comunitárias e cerca de 260 mil pessoas em toda a região. As ações incluem prevenção ao desmatamento, fortalecimento da bioeconomia, valorização dos saberes tradicionais e incentivo à inclusão produtiva de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

A nova contribuição suíça reforça o papel estratégico do Fundo Amazônia na promoção de iniciativas sustentáveis e na proteção da floresta, ampliando o alcance de programas que conciliam conservação ambiental com melhoria das condições de vida da população amazônica.