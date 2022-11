Ronaldo divulga carta em apoio a Neymar e atribui ataques à "banalização da intolerância"

Apoie o 247

247 - O ex-jogador Ronaldo Fenômeno usou as suas redes sociais para manifestar apoio ao atacante Neymar, que se lesionou na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, contra a Sérvia.

“Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é foda, @neymarjr! Gigante!”, diz Ronaldo, que está no Catar em isolamento por ter se contaminado com Covid.

Ronaldo diz ainda que a maioria dos brasileiros gosta do atacante, apesar de haver quem comemorasse a lesão sofrida no jogo contra a Sérvia.

“Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua”, afirma.

Na sequência, o artilheiro da Copa de 2002, afirma que o clima de ódio é o que gera isso, com a banalização da intolerância.

"A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos passando para os nossos jovens? Vai sempre existir gente torcendo contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio", disse.

A carta de Ronaldo vem após a polêmica publicação do jogador da seleção brasileira Raphinha, que atua como ponta, defender Neymar após torcedores comemorarem o fato de o atacante ter sofrido uma lesão. "Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol", diz texto compartilhado por Raphinha.

