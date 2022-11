Suíça vence Camarões e tem o mesmo número de pontos do Brasil, que lidera o grupo G

Apoie o 247

247 - A Suíça conseguiu uma vitória sobre os Camarões nesta quinta-feira (24) em jogo válido pelo grupo G da Copa do Mundo do Qatar. O time europeu tem a mesma quantidade de pontos do Brasil (três), mas ficou em segundo lugar no grupo por ter feito um gol a menos. A seleção brasileira ganhou da Sérvia por 2 a 0.

O jogo da Suíça foi equilibrado. A seleção teve 51% da posse de bola, contra 49% dos camaroneses.

Também nesta quinta, Portugal venceu Gana e Uruguai empatou com a seleção da Coreia do Sul.

