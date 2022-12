Tite faz a "Dança do Pombo" após gol de Richarlison contra a Coreia do Sul (vídeo)

Apoie o 247

247 - O técnico da seleção brasileira, Tite, faz a chamada dança do pombo nesta segunda-feira (5) na Copa do Catar durante a comemoração do terceiro gol do time, marcado pelo atacante Richarlison em partida contra a Coreia do Sul.

Conhecido como pombo, o jogador recebeu o apelido em 2018, quando postou um vídeo imitando o bicho ao som da música "Dança do Pombo", de MC Faísca e Perseguidores.

O Brasil vai para as quartas de final do torneio, realizado no Catar, país do Oriente Médio, região formada com partes da Ásia e da África. A seleção brasileira vai enfrentar a Croácia, que venceu o Japão.

O RICHARLISON BOTANDO O TITE PRA FAZER A DANÇA DO POMBO 🇧🇷 pic.twitter.com/FMK41HKpRi — CHOQUEI (@choquei) December 5, 2022

