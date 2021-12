Anvisa relata a Moraes as ameaças feitas a técnicos e diretores após aprovarem vacinação para crianças

Nesta sexta-feira (24), a Agência regulatória protocolou no STF o documento com as informações solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes edit

247 - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) entregou ao STF, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, todas as informações sobre as ameaças feitas a diretores e técnicos do órgão após aprovação da vacina de crianças contra a Covid-19. O documento foi protocolado na tarde desta sexta, conforme solicitação do magistrado.

Foram mais de 150 e-mails recebidos com mensagens atacando os servidores, depois que Jair Bolsonaro criticou a decisão. “Mãos sujas de sangue”, “assassino desgraçado”, “comunistinha desgraçado”, “traíra do presidente” entre outras expressões estavam presentes nas mensagens, conforme revelou reportagem da CNN .

Nesta sexta, Moraes também deu 48 horas para Jair Bolsonaro se manifestar sobre um pedido para que seja investigado por intimidação de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em live nas redes sociais, Bolsonaro disse que a população tem o direito de saber quem, na Anvisa, liberou a vacinação a partir dos 5 anos. “Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de cinco anos. Queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento”, disse.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ingressou no STF com um pedido para investigar Bolsonaro pelos atos de intimidação. O pedido foi protocolado no dia seguinte às afirmações feitas na live.

