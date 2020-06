Brasil é o país com mais mortes por coronavírus em junho e pode ultrapassar EUA no final de julho

O País registrou 8.300 novos óbitos por coronavírus entre 1 e 10 de junho, enquanto os EUA registraram 8.130. Uma projeção matemática feita pela Casa Branca informa que no final do mês de junho o Brasil pode ultrapassar o número de mortes dos norte-americanos edit

247 - O Brasil é o país com maior registro de mortes no mês de junho, segundo reportagem da Veja. Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que, entre os dias 1 e 10 de junho, foram 8.300 novos óbitos pela doença no país. Em seguida, vem os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, que registrou mais de 2 milhões de infectados, mas registrou, em junho, 8.130 novas mortes.

Se continuar desta forma, o Brasil poderá superar os Estados Unidos em número de mortes no final do mês de julho, segundo projeções projetadas pela Casa Branca (EUA). A informação foi divulgada pelo Uol. Através de uma projeção matemática, se o País quadruplicar o número de óbitos em 50 dias, no dia 29 de julho, o Brasil teria 137,5 mil mortos e os EUA, 137 mil. Um aumento proporcional ocorreu nos últimos 90 dias; em 9 de março, haviam 10 mil mortes contra 38 mil em 9 de junho.

O Brasil registrou 1.300 novas mortes por coronavírus na quarta-feira, 10, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. Com as novas mortes chega a 39.797 o total de óbitos pela Covid-19 no país até esta quarta-feira (10). O número total de casos confirmados da doença chegou a 775.184.

