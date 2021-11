Depois do Reino Unido, Alemanha registra primeiro caso suspeito da Ômicron

"Parece muito possível que a variante tenha chegado a Alemanha", declarou o ministro para Assuntos Sociais da região de Hesse, no oeste do país edit

247 - A Alemanha notificou neste sábado (27) o que parece ser o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus, identificada pela primeira vez no sul da África, informaram autoridades regionais de saúde.

Segundo o ministro para Assuntos Sociais da região de Hesse, no oeste da Alemanha, mutações do coronavírus foram identificadas em um passageiro de um voo chegado da África do Sul. "Ontem à noite, várias mutações típicas da Ômicron foram encontradas em um passageiro voltando da África do Sul. Parece muito possível que a variante tenha chegado a Alemanha".

O Reino Unido também anunciou ter identificado dois casos da nova variante em seu território. Os infectados estão em isolamento.

A Ômicron, mais transmissível e potencialmente resistente às vacinas, tem causado muita preocupação ao redor do mundo.

