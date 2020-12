“É só me intubar!”: perfil expõe aglomerações e festas clandestinas neste final de ano (VÍDEO)

Flagrantes de festas de fim de ano lotadas com presença de centenas e até milhares de pessoas que não usam máscara, álccol gel e nem mantêm o distanciamento social multiplicam-se nas redes. Um perfil no twitter está reunindo imagens destas festas. Numa delas, uma mulher grita: "É só me intubar!" edit

247 com Fórum - Multiplicam-se nas redes sociais imagens e vídeos de aglomerações e festas de fim de ano que têm desrespeitado o uso de máscaras e as regras de distanciamento social contra o contágio da Covid-19.

Apesar do Brasil estar atrasado com relação a outros países no âmbito da vacinação e os números mostrarem que os contágios e as mortes por coronavírus estão em franca ascensão, milhares de pessoas estão festejando o final de ano como se nada estivesse acontecendo. Um dos exemplos mais notórios e que tem causado polêmica é a festa promovida pelo jogador Neymar em uma mansão em Mangaratiba (RJ) para 150 pessoas.

Com o objetivo de denunciar e expor essas aglomerações, foi criado no Twitter, esta semana, um perfil colaborativo chamado “Brazil Covid Fest”. A página tenta compilar flagrantes enviados pelos internautas de desrespeito às regras sanitárias contra a Covid-19 Brasil afora.

Entre as situações expostas pelo perfil, estão festas lotadas em Trancoso (BA), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), entre outras cidades.

“Segue a gente, é contagiante”, ironiza a página. Em um dos vídeos postados, uma mulher em uma festa lotada debocha do vírus: “É só me intubar, porra!”. O local do evento em questão não foi divulgado. Veja:

