Governo Bolsonaro decide comprar todas as vacinas disponíveis da Pfizer e da Janssen

247 - O governo Bolsonaro finalmente deu andamento em contratos com a Pfizer e a Janssen - braço farmacêutico da Johnson & Johnson - para adquirir as vacinas contra a Covid-19 das duas empresas. O ministério da Saúde informou à CNN que decidiu comprar “todas as vacinas disponíveis” desses laboratórios.

No caso da Pfizer, segundo reportagem de Mariana Muniz, da Veja , a negociação prevê a compra de 100 milhões de doses, que serão entregues ao longo do ano. O acordo foi fechado nesta quarta-feira (3) e deve ser anunciado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

O contrato é firmado seis meses após o envio de uma carta pelo CEO da Pfizer ao governo brasileiro e nove meses depois da primeira oferta da empresa.

Considerada uma das mais eficazes, a vacina da Pfizer vinha sendo barrada por regras impostas pelo governo brasileiro.

Segundo reportagem do G1 , os dois contratos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até o início da próxima semana, com determinação da quantidade de doses a serem entregues.

Em reunião na tarde desta quarta com representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Pazuello informou à entidade que a elaboração do contrato com a Pfizer está em andamento e que o ministério está em negociações com a Janssen. Consultada pela TV Globo, a Pfizer não confirmou.

Johnson & Johnson faz nova oferta de 38 milhões doses ao Brasil

A Johnson & Johnson reafirmou em carta enviada ao Senado nesta semana que estima uma oferta de 38 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Janssen contra a Covid-19 até o último trimestre de 2021.

A carta foi enviada na segunda-feira para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do projeto que permitiria o uso das vacinas Janssen e Pfizer no Brasil.

No Twitter, o senador celebrou a decisão e disse que valeu a pena a mobilização no Congresso para que essas vacinas entrassem em território nacional. “É uma vitória do Parlamento e do povo brasileiro”.

Registros

A vacina da Pfizer é a única que tem registro definitivo aprovado pela Anvisa. A da Janssen recebeu aprovação de autoridades sanitárias de outros países. Outras vacinas avaliadas pela Agência receberam somente a autorização para uso emergencial.

Estados e municípios

A decisão foi tomada após a aprovação nesta terça (2) pela Câmara dos Deputados de projeto que facilita a compra de vacinas por União, estados e municípios.Nesta terça, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Estado pretende comprar 20 milhões de doses da vacina da Pfizer - além de outros 20 milhões da Sputnik V.

