Governo diz que vai voltar atrás e orientar vacinação de adolescentes contra a Covid-19

247 - Menos de uma semana depois de recomendar que estados e municípios suspendam a vacinação em adolescentes, o governo federal vai voltar atrás da decisão e orientar que a vacinação seja feita, segundo fontes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ouvidas pela CNN.

Segundo a reportagem, “a nova recomendação será feita após tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde terem concluído que o caso da adolescente de 16 anos que morreu em São Paulo não teve relação com a vacina que ela tomou uma semana antes.”

Os dois órgãos chegaram à mesma conclusão da junta médica formada pela Secretaria de Saúde de São Paulo sobre o caso, que foi usado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada, para suspender a vacinação dos adolescentes. A adolescente morreu em razão de comorbidades não relacionadas à vacina.

Em nota, na sexta-feira, 17, o governo paulista disse que "as análises técnicas indicam que não é a vacina a causa provável do óbito e sim à doença identificada com base no quadro clínico e em exames complementares, denominada Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PPT)".

