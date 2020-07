Mesmo com subnotificação, Brasil registrou 1% de sua população infectada por coronavírus

247 - Com pouco mais de quatro meses de pandemia no País, cerca de 1% da população brasileira já foi infectada pelo coronavírus. Oficialmente, o Brasil registrou 2.231.871 pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e tem uma população de 211 milhões, segundo o IBGE. Desta forma, por volta de 1,05% da população foi atingida pelo vírus. Considerando a subnotificação, os números são ainda maiores.

Como se sabe, o Brasil é um dos países que menos testa dentre os países mais atingidos, não chegando nem na metade do número de testagens aconselhado para o período de pico. Muitas vezes, apenas as pessoas com estado mais grave de doença realiza o teste, enquanto muitos assintomáticos ficam sem saber a situação.

O deputado federal do PSOL, Ivan Valente, mencionou o dado e criticou o governo federal. “Brasil atinge a marca de 1% de sua população infectada pelo coronavírus e já temos 13% dos mortos do mundo”, disse. Enquanto isso, continuou, “[o ministro interino da Saúde, Eduardo] Pazuello se esquiva em dar explicações sobre a tragédia, mas se ocupa em encaixar a filha no governo [do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo] Crivella”.

