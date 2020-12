Ministério da Saúde vai comprar toda a produção do Butantan e centralizar distribuição da CoronaVac, dizem governadores

Pelo contrato a ser assinado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, apresentado durante reunião com governadores, nenhum estado poderá mais fazer negócios com o governo de São Paulo e quem administrará as 46 milhões de doses do imunizante chinês será o governo federal edit

247 - Os governadores Helder Barbalho (Pará), Wellington Dias (Piauí) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) confirmaram no início da noite desta quarta-feira (16), à CNN Brasil, que o Ministério da Saúde irá comprar todas as 46 milhões de doses da Coronavac, adquiridas da farmacêutica chinesa Sinovac pelo Instituto Butantan.

Durante reunião do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores, foi anunciado que a vacina chinesa, que virou foco de disputa política entre Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, será incluída no plano de vacinação nacional contra a Covid-19.

Segundo a CNN Brasil, o contrato que deverá ser assinado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, apresentado aos governadores na reunião, prevê que nenhum estado poderá mais fazer negócios com o governo de São Paulo e quem administrará e distribuirá as doses do imunizante chinês será o governo federal.

Pelo cronograma detalhado pelos governadores, o Ministério da Saúde, que já ia receber 15 milhões de doses da vacina de Oxford até fevereiro, agora, também conseguirá 20 milhões de doses da vacina do Butantan até 30 de janeiro.

O Instituto Butantan informou que enviou nesta quarta-feira (16) ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de doses da CoronaVac a partir de janeiro de 2021 ao Plano Nacional de Imunização (PNI). A CoronaVac é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan.

