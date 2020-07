Ministro da Saúde apaga dados sobre Covid-19, denunciam pesquisadores

247 - O Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro excluiu parte dos registros de notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) da base de dados na internet, de acordo com denúncias desta segunda-feira (20) realizadas por pesquisadores do Observatório Covid-19 BR. A informação é da revista Fórum.

Os dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep) contêm todas os registros de hospitalização por SRAG do Brasil, com detalhes do paciente internado. A capacidade de identificação do perfil da vítima é essencial para pesquisas científicas e análises sobre a situação da pandemia de Covid-19.

Desde a última semana, as tabelas do Sivesp apresentaram inconsistências graves.

“Na última extração disponibilizada ontem houve sumiço de dados. Não sabemos quais foram os protocolos adotados para essa redução, se limpezas de duplicatas, ou definição mais rígida de critérios para a notificação de casos no sistema”, disse o observatório, em nota.

Os pesquisadores identificaram e denunciaram que a tabela mais antiga tinha 255.343 registros, enquanto a mais atual tem 208.272, acrescenta a reportagem.

“A extração publicada perdeu algo da ordem de 20% do total de registros. É preciso saber se isso foi apenas um erro e nesse caso, deve ser corrigido”, diz o grupo de pesquisadores.

