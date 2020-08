Mundo ultrapassa 25 milhões de casos da Covid-19, aponta Universidade Johns Hopkins

Cerca de 25.009.250 pessoas foram infectadas com a Covid-19 e 842.702 morreram por causa da doença no mundo. O Brasil e os Estados Unidos juntos são responsáveis por quatro em cada dez casos edit

247 – No mundo, mais de 25 milhões de casos da Covid-19 foram registrados oficialmente, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins até a madrugada deste domingo (30). A reportagem é do portal G1.

Ao todo, 25.009.250 pessoas foram infectadas com a Covid-19 e cerca de 842.702 morreram por causa da doença.

Na contagem, o número oficial de infectados com a Covid-19 ao redor do mundo agora supera em cinco vezes o total de casos graves de influenza registrados anualmente, aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os números de Brasil e Estados Unidos somados são responsáveis por quatro em cada dez casos no mundo.

Os Estados Unidos aparecem na primeira colocação, com 5.961.582 infectados com a Covid-19, seguido por Brasil (3.846.153), Índia (3.542.733), Rússia (982.573) e Peru (639.435), acrescenta a reportagem.

