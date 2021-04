‘Não é possível que 63 países que estão usando a Sputnik V estejam errados e só a Anvisa certa’, diz virologista da USP

247 - O virologista e epidemiologista Eurico Arruda, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, falou à TV 247 sobre a polêmica envolvendo a vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V , e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Anvisa negou pedidos de autorização para a importação do imunizante ao Brasil e o fato gerou repercussões muito negativas contra o órgão, que foi inclusive atacado pelos fabricantes da Sputnik V.

Uma das justificativas dadas pela agência para rejeitar a vacina foi a presença de adenovírus replicante na substância. Arruda, no entanto, esclareceu que o componente não é tão grave quanto diz a Anvisa. “Essa palavra virou subitamente um mito. Parece que é uma coisa gravíssima, e não é nada disso. Não existe esse negócio de que tem um adenovírus ali capaz de causar doença. Isso é sacramentado”.

Para o especialista, o que está ocorrendo é falha de comunicação entre o órgão brasileiro e os desenvolvedores russos. Ele diz acreditar que, mais cedo ou mais tarde, as dúvidas serão sanadas e o imunizante estará sendo aplicado nos brasileiros. “Eu acho que isso vai ser esclarecido porque não é possível que todos esses 63 países que estão usando a Sputnik estejam usando uma vacina defeituosa, errada. Pensem bem, as evidências são contra isso. A vacina está sendo usada na Argentina com redução larga no número de casos de Covid-19 por lá”.

“Milhões de pessoas estão sendo vacinadas com essa vacina. Essa vacina foi vendida para vários países. Vamos dar aos técnicos da Anvisa todo o crédito de que eles fizeram o trabalho deles honesto, de que eles não sofreram influência política, de que eles trabalharam tecnicamente e de que produziram aquela unanimidade porque, de fato, o processo estava cheio de problema. É a hora agora de pedir os esclarecimentos devidos e os esclarecimentos serem dados dentro de pouco tempo. Eu espero que isso aconteça amanhã, aconteça urgentemente, porque nós precisamos de vacina no Brasil”, completou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.