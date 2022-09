Relatório do The Lancet sugere que vírus da Covid pode ter surgido em laboratório nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Um relatório da Comissão para Covid-19 do The Lancet, o principal jornal médico do mundo, sugere que o novo coronavírus, causador da Covid-19, pode ter vazado de um laboratório nos Estados Unidos.

Publicado na quarta-feira após dois anos de pesquisa, o The Lancet disse que continua "viável" que o Sars-Cov-2 tenha surgido de um evento natural ou de um incidente de laboratório e recomendou a introdução de mais garantias para reduzir o risco de ambas possibilidades.

>>> Global Times: Por que o laboratório de Fort Detrick deve ser investigado para rastreamento da origem da Covid-19

Mas o relatório, que cita instituições em Wuhan, primeiro epicentro da pandemia, também sugere que pesquisadores americanos podem ser culpados. O texto observa que “pesquisadores independentes ainda não investigaram” os laboratórios dos EUA e disse que os Institutos Nacionais de Saúde “resistiram a divulgar detalhes” de seu trabalho.

A comissão é liderada pelo professor Jeffrey Sachs, defensor da tese de que o novo coronavírus foi uma liberação acidental da biotecnologia estadunidense. Em junho, o economista lamentou que esta versão, no entanto, “não esteja sendo investigada, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar”. (Com informações do The Telegraph).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.