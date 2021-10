Vídeo de Bolsonaro relacionando vacina com Aids é grotesco, diz presidente do Conass

O vídeo com a declaração falaciosa foi tirado do ar pelo Facebook, numa medida inédita da plataforma contra Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, a transmissão ao vivo de Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, 21, na qual ele associou falsamente a vacinação contra a Covid-19 à contração HIV foi absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca, informou o Painel da Folha de S.Paulo.

"Mais do que isso, ela impõe um ônus aos portadores de HIV. Mais um capítulo lamentável dessa sucessão de absurdos do presidente durante o enfrentamento da pandemia", completa Lula, que é secretário de Saúde do governo do Maranhão.

Nesta segunda-feira, 25, deputados do PSOL e do PDT se unificaram e entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que Bolsonaro seja investigado pela declaração.

PUBLICIDADE

O vídeo com a declaração falaciosa foi tirado do ar pelo Facebook, numa medida inédita da plataforma contra Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE