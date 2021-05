Acompanhe, passo a passo, como o bilionário Carlos Wizard se infiltrou na Saúde para espalhar cloroquina entre os brasileiros

247 – O Brasil tem menos de 3% da população mundial e mais de 12% das mortes no mundo. A desproporção é resultado do descaso do governo de Jair Bolsonaro com as vacinas e aposta feita num remédio ineficaz e perigoso: a cloroquina, que apenas no Brasil foi vendida como "tratamento precoce" para a doença. Um dos personagens centrais nesta trama é o bilionário Carlos Wizard, que será convocado pela CPI para explicar por que financiou o lobby para tentar mudar a bula da cloroquina . Numa entrevista, ele também divulgou um vídeo criminoso dizendo que ninguém morreria na cidade de Porto Feliz (SP), em razão da suposta eficácia do "kit covid", com cloroquina e ivermectina.

Boa parte da trajetória de Wizard no lobby da cloroquina foi reconstituída pelo perfil "@jairmearrependi" no twitter, que fez descobertas muito importantes. Confira algumas delas:

A relação de Wizard e Pazuello não começou no governo. Wizard foi voluntário na operação Acolhida, de 2019, em Boa Vista. Mudou-se de SP pra RR e ele responsável por interiorizar 25% dos venezuelanos refugiados até então. Fofo.



Pazuello era o comandante da operação. pic.twitter.com/iDMKt9ig7n May 15, 2021

Uma aula tirada do livro do Mandetta: para incluir um medicamento como recomendação do SUS, os membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONIC), se reúnem e avaliam.



O órgão, na gestão Mandetta, era presidido por Denizar Vianna. Que era de sua confiança. — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

Mandetta caiu fora. Veio Teich. Denizar, mesmo sendo próximo de Teich, caiu fora também. Denizar, de novo, é era presidente do órgão responsável por ampliar ou não o uso da hidroxicloroquina como tratamento de covid. https://t.co/rkjNKDeBdv — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

Quem assumiu o cargo de Denizar Vianna a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) foi o médico e biofísico Antônio Carvalho. É um acadêmico com mais de 160 artigos publicados sobre o assunto.

Foi nomeado em 4 de maio.

Pediu pra sair 18 dias depois. Disse: pic.twitter.com/YdfEJDGrS1 May 15, 2021

Ele também alertou que a decisão para liberar a hidroxicloroquina trazia riscos. https://t.co/0Mh6TI6I08 — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

O documento deu a maior confusão na época, porque veio sem assinatura. Questionado, o ministério jurou que TAVA ASSINADO POR TODO MUNDO, E SE NÃO TIVESSE, LOGO ESTARIA. Depois disse que não precisava.



Aparentemente, ninguém quis assumir o B.O. https://t.co/dLHlEWg0gJ — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

Só que o cargo, honestamente, é uma formalidade. Porque, de acordo com vários relatos de dentro do Ministério da Saúde, ele já exercia grande influência no gerenciamento da crise. — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

Ele tchegou a dar entrevistas falando sobre o cargo. Nessa, para a Forbes. "Não existe polêmica quanto a efetividade da cloroquina", citou como exemplo o tratamento pra malária que citei acima e brincou: Se o Bolsonaro falasse que o tratamento era Coca-Cola, ninguém bebia mais. pic.twitter.com/4kkFmSCBmv — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

Nessa entrevista para a TV Brasil, Wizard conta o motivo de não ter assumido o cargo. Ele foi acompanhado da Dra. Nise Yamaguchi.



Detalhe: Sabe a lenda de Porto Feliz? Cidade com zero mortes de covid por tratamento precoce? Carlos é um dos maiores divulgadores da lenda. pic.twitter.com/WIHOCFMoH2 — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 15, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.