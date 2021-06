Aziz rebate Osmar Terra: "pitaqueiro, charlatão, isso não" (vídeo)

247 - Em sessão na CPI da Covid, nesta terça-feira (22), o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz (PSD-AM), rebateu o deputado federal Osmar Terra (MSB-RS), após o emedebista criticar o isolamento social em referência ao Amazonas, estado do pessedista.

"Pitaqueiro, charlatão, isso não. É isso que está acontecendo no Brasil, inclusive aqui na CPI. É difícil. Se tivesse tido lockdown no dia 26 de dezembro, talvez não chegaríamos nesses números em Manaus e no Amazonas", afirmou Aziz.

Em sua fala, Terra adotou um tom negacionista e disse que houve uma politização da pandemia. De acordo com o parlamentar, políticos infectaram a ciência.

Aziz respondeu. "A política não infectou a ciência. Alguns políticos, como vossa excelência, sim infectaram a ciência", disse.

No começo da sessão, o presidente da CPI também anunciou que representantes do Youtube serão convocados para prestar esclarecimentos sobre o charlatanismo na pandemia, o uso de plataformas para a disseminação de informações falsas acerca do coronavírus. "Tem um monte de charlatão no Youtube falando o que não deve", disse o parlamentar na comissão.

