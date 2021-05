Com medo da CPI, Pazuello chama advogado criminalista para ajudar em sua defesa

Zozer Harbard, que auxilia o ex-ministro, tem experiência em tribunais de júri e na defesa de investigados pelo Ministério Público e pela polícia. O advogado já atuou para Salvattore Cacciola e para acusados de integrar milícias do Rio edit

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que irá depor à CPI da Covid em 19 de maio, chamou o advogado criminalista Zozer Harbard para ajudar em sua estratégia de defesa na comissão, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Harbard tem ampla experiência em tribunais de júri e na defesa de investigados pelo Ministério Público e pela polícia. Ele já atuou para Salvattore Cacciola e para acusados de integrar milícias cariocas.

O advogado foi consultor jurídico do Ministério da Saúde desde a gestão do ex-ministro Nelson Teich, que depôs nesta quarta-feira (5), e permaneceu no posto durante a gestão de Pazuello.

A vivência de Harbard na pasta foi um dos motivos que levou Pazuello a pedir ajuda ao advogado. Fontes garantem que não há cobrança no serviço.

O advogado tem orientado Pazuello a dar respostas curtas, não cair em provocações e evitar dar munição para os senadores na réplica.

Pazuello quis a ajuda personalizada de um especialista já que, segundo interlocutores, a Advocacia-Geral da União (AGU) tem como objetivo central fazer uma defesa ampla do governo Jair Bolsonaro, e não somente do ex-ministro.

