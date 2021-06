CPI: deputado estadual não fala do caos do oxigênio no Amazonas e toma 'bronca' de senadores (vídeo)

247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira (29), o deputado estadual pelo Amazonas Fausto Vieira dos Santos Junior (PRTB) blindou o governador Wilson Lima de responsabilidades pela crise do sistema de saúde do estado, onde chegou a faltar até tubos de oxigênio em plena pandemia. O chefe do executivo amazonense resolveu não ir depor na Comissão Parlamentar de Inquérito depois de conseguir um Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal.

"Ao decorrer da CPI (na Assembleia Legislativa) houve uma operação da PF, que estava em sigilo. O papel da CPI foi de subsidiar os órgãos de controle, uma vez que a CPI tinha 120 dias para investigar (irregularidades) de 2011 a 2020. A investigação mais aprofundada tem que ser feita através dos órgãos de controle", disse o parlamentar na comissão. "A Polícia Federal tem muito mais estrutura e poder de investigação", acrescentou.

As declarações irritaram senadores, como Otto Alencar (PSD-BA). "Está caracterizado que houve uma proteção ao governador. Quando o STJ determinou busca e apreensão na casa do governador, a CPI sequer convocou ele para depor? Seria o momento correto de Vossa Excelência convocar o governador", afirmou.

De acordo com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), "é uma obrigação moral da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas fazer com que Wilson Lima preste esclarecimentos ao povo do Amazonas". "Não está faltando recurso. Não aumentou o número de metros quadrados de UTI na cidade de Manaus, o número de UTIs", disse.

"Ele tem que saber e tem que estar no relatório", afirmou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), ao criticar a falta de informações responsabilizando o governador do Amazonas.

Jorginho Mello (PL-SC) também cobrou o deputado. "Ele foi o relator de uma CPI, então tem que explicar por que não enquadrou, não indiciou o governador. Tem que ter uma justificativa", acrescentou.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) pediu novas explicações sobre o fato de a CPI da Saúde – em que Fausto Junior foi o relator – não ter indiciado o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) pic.twitter.com/59rr8JGoqR — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 29, 2021

