CPI pedirá imagens das câmeras de shopping onde diretor do MS teria pedido propina

247 - O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que irá requisitar as imagens das câmeras de segurança do Brasília Shopping, na capital federal. A informação é da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

No restaurante Vasto, que fica no estabelecimento, um representante da empresa de vacinas Davati Medical Supply teria se reunido com o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, no dia 25 de fevereiro.

Segundo reportagem da jornalista Constança Rezende, da Folha de S. Paulo, Roberto teria cobrado do representante propina em troca de um acordo com a pasta pela aquisição de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

O servidor entrou na pasta por indicação do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara apontado como o orquestrador do esquema de superfaturamento na contratação da vacina Covaxin.

O requerimento do senador Aziz deve ser votado nesta quarta-feira (30).

