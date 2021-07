Fantinato diz à CPI que Programa Nacional de Imunizações não teve vacinas nem comunicação

A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Francieli Fantinato declarou na CPI da Covid-19 que o Plano Nacional de Imunização não contou com o aporte de vacinas e campanhas publicitárias, o que gerou, segundo ela, uma “série de dificuldades” edit

“O PNI não consegue fazer uma campanha exitosa sem vacinas e sem comunicação, mesmo sem uma campanha publicitária efetiva, me esforcei ao máximo para promover uma comunicação alinhada aos estados, principalmente com os coordenadores estaduais de imunização” declarou a depoente.

Ela ainda explicou que deixou o “cargo por questões pessoais”. “Eu estou no cargo desde outubro de 2019 no PNI. Venho trabalhando incansavelmente e pelos últimos acontecimentos da politização do assunto, em relação ao processo de vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais”, disse.

Fantinato pediu demissão do cargo no último 30 de junho e foi formalmente exonerada nesta quarta-feira. A ex-servidora está entre os nomes investigados pela comissão e é alvo de quebra de sigilos telefônico e telemático.

Acompanhe ao vivo a CPI na TV 247:





