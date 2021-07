'Grupos bolsonaristas nas redes estavam de prontidão' para compartilhar ataque de Dominghetti a Miranda, diz pesquisador dos EUA

"Já faz tempo que os grupos bolsonaristas estavam desalinhados. Não falavam sobre os mesmos temas e cada grupo tinha a sua própria agenda, ao contrário do que acontecia em 2018, 2019 e 2020. Surpreendentemente, hoje a orquestração voltou", relata David Nemer, da Universidade de Virginia, nos EUA edit

247 - Logo depois de Luiz Paulo Dominghetti Pereira, suposto representante da empresa Davati, reproduzir na CPI da Covid nesta quinta-feira (1) um áudio que tentava comprometer o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), as redes bolsonaristas entraram em ação para tentar ligar o parlamentar ao mercado de compra de vacinas e, assim, atacar a imagem da comissão, segundo o Congresso em Foco.

O áudio logo foi desmentido por Miranda, que esclareceu que o conteúdo foi retirado de contexto.

Miranda revelou na CPI o esquema de corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, que tinha como um dos articuladores o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara dos Deputados, além de também relatar que Jair Bolsonaro tinha conhecimento da armação.

A milícia digital bolsonarista, no entanto, ignorou as evidências que desmentem o áudio apresentado por Dominghetti. Aos montes, memes foram compartilhados em grupos de mensagens que apoiam o governo, todas com a intenção de colar a narrativa de que Miranda teria interesses pessoais em fazer a denúncia.

"Os grupos estavam de prontidão. O conteúdo foi compartilhado bem rápido e as mesmas mídias em grupos diferentes", avalia David Nemer, pesquisador da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, que estuda e monitora os grupos. "Já faz tempo que os grupos bolsonaristas estavam desalinhados. Não falavam sobre os mesmos temas e cada grupo tinha a sua própria agenda, ao contrário do que acontecia em 2018, 2019 e 2020. Surpreendentemente, hoje a orquestração voltou. Ou seja, quem estava esperando o Dominghetti ir para a CPI já estava esperando algo, algum conteúdo para ser compartilhado".

"Isso leva a uma suspeita de orquestração de conteúdo nas redes bolsonaristas. E o que reforça a suspeita é os próprios senadores levantarem a questão de ele ter sido um bode expiatório plantado pra fazer exatamente isso o que ele está falando, criar dúvida", conclui.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.