Miranda vai levar à CPI da Covid e-mails que demonstram insistência do governo Bolsonaro na superfaturada Covaxin

247 - O deputado Luis Miranda (DEM), que, junto com seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda, denunciou esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin, vai levar à CPI da Covid nesta sexta-feira, 25, uma troca de e-mails que indicam que o governo Jair Bolsonaro teria insistido no contrato para a compra do imunizante indiano, segundo a CNN.

Os irmãos Miranda alertaram Bolsonaro ainda em março sobre o processo suspeito envolvendo a vacina, que iria ser comprada superfaturada, com preço 1000% maior ao que havia sido oferecido anteriormente.

Por ter omitido a informação para a Polícia Federal (PF), Bolsonaro pode ser acusado de três crimes: prevaricação, condescendência com o crime e responsabilidade.

Nesta quinta, senadores da CPI da Covid afirmaram que a Madison Biotech, empresa usada para tentar receber antecipadamente US$ 45 milhões da compra da Covaxin, é uma empresa de fachada. Ela é sediada num endereço em que investigações internacionais já apontaram a existência de registros de 600 empresas de fachada, aproximadamente.

