'Não quero acreditar que Bolsonaro, no hospital, esteja gastando energia para atacar a CPI', diz Aziz

Marcelo Montanini, Metrópoles - O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), rebateu, nesta quinta-feira (15/7), as críticas publicadas no perfil do Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Para o senador, não se trata de Bolsonaro, mas de “um moleque, que não tem coragem de mostrar o que é de verdade, que fica assacando quem o contraria”. O parlamentar ainda desejou saúde ao mandatário “para enfrentá-lo no bom debate, com dignidade, sem apelação”.

Se tivesse tido uma boa criação, talvez hoje tivesse a coragem esperada de um homem. Mas ainda vai crescer muito e levar uns cascudo da vida.



Presidente, quero o senhor com saúde para enfrentá-lo no bom debate, com dignidade, sem apelação. É como fazem grandes homens. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) July 15, 2021

Bolsonaro está internado desde a quarta-feira (14/7), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal. Nesta quinta (15), algumas mensagens foram publicadas na conta do Twitter do presidente, uma delas com críticas aos senadores da CPI da Covid.

