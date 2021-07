"O senhor fez um dossiê para se proteger", afirma Omar Aziz a Roberto Dias

Segundo o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, há provas de que o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, recebeu ordens da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro para atender "gente nossa" e que o depoente fez um dossiê para se proteger de eventuais acusações edit

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias “recebeu ordens da Casa Civil por email” para "atender pedidos".

Segundo Aziz, há provas de que o ex-diretor do Ministério da Saúde recebeu ordens da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro para atender "gente nossa" e que o depoente fez um dossiê para se proteger de eventuais acusações de corrupção no Ministério da Saúde.

“O senhor fez um dossiê para se proteger”, afirmou o senador, destacando que os parlamentares sabem onde e com quem está esse material.

Aziz pediu a Dias que fale tudo o que sabe, pois “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.

“Estou querendo lhe ajudar, mas o senhor diz que não sabe o porquê”, afirmou Aziz. “A paciência de todo mundo tem limite […] te colocaram numa encrenca tão grande e você não está querendo falar para a CPI”, reforçou.

"Não tenho na memória nenhuma ordem não cumprida, nenhuma ordem descumprida", respondeu Roberto.

