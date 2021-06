Queiroga passará à condição de investigado na CPI

Integrantes da CPI da Covid avaliam que o ministro da Saúde demonstrou diversas vezes não ter autonomia para conduzir a pasta e que, apesar do discurso, submete-se ao negacionismo de Bolsonaro edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passará da condição de testemunha para a de investigação pela CPI da Covid. A confirmação foi feita pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, ao jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil.

"Os senadores do G7, grupo de oposição e de independentes que comanda a comissão, avaliam que Queiroga demonstrou diversas vezes não ter autonomia para conduzir a pasta e que, apesar do discurso, submete-se ao que consideram negacionismo do presidente", diz o jornalista.

Além de Queiroga, também devem passar à condição de investigados na CPI os ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello e das Relações Exteriores Ernesto Araújo, além do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten e do ex-secretário-executivo da Saúde Elcio Franco.

