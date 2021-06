Randolfe anuncia já ter mínimo de assinaturas para prorrogar CPI da Covid

Vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, anuncia que comissão que encerraria seus trabalhos no dia 7 de agosto, poderá funcionar até novembro edit

Reuters - O vice-presidente da CPI da Covid do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta terça-feira (29) já ter alcançado o número mínimo para prorrogar por mais de 90 dias os trabalhos da comissão de inquérito. O parlamentar usou a sua conta no Twitter para divulgar a lista com os nomes dos senadores e senadoras que assinaram o pedido de prorrogação.

"ATENÇÃO! Já temos as assinaturas necessárias para prorrogar a CPI da Pandemia no Senado", disse ele no post.

Assim que encerrar a fase da coleta, as assinaturas terão de ser encaminhadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que fará a leitura do pedido de prorrogação dos trabalhos.

A comissão, que encerraria seus trabalhos no dia 7 de agosto, deverá funcionar até novembro no momento em que a investigação parlamentar avança sobre suspeitas envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro.

A CPI colocou Bolsonaro no foco das apurações após as suspeitas de irregularidades no contrato para a compra, no valor de 1,6 bilhão de reais, de doses da vacina indiana contra Covid-19 Covaxin.

O deputado Luís Miranda (DEM-DF) e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, afirmaram, em depoimento à CPI na sexta-feira passada, terem alertado o presidente sobre suspeitas na contratação da Covaxin.

O presidente e a Precisa Medicamentos, que representa a Bharat Biotech, negam irregularidades.

Após os depoimentos dos irmãos Miranda, Randolfe e outros dois senadores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime por prevaricação contra Bolsonaro.

