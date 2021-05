Senador quer na CPI da Covid secretária da Saúde que deixou cargo no governo após nove dias

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), que compõe a CPI da Covid no Senado, protocolou um requerimento para convocar a ex-secretária de enfrentamento à Covid Luana Araújo, que ficou apenas nove dias no cargo edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania), que compõe a CPI da Covid no Senado, protocolou um requerimento para convocar a ex-secretária de enfrentamento à Covid Luana Araújo, que ficou apenas nove dias no cargo.

Araújo é infectologista e saiu do governo federal por discordar de determinações do Palácio do Planalto. Vieira quer que ela explique os motivos de sua saída aos senadores da CPI da Covid.

Em suas redes sociais, Luana já se manifestou contrária ao uso de cloroquina e outros medicamentos no tratamento da Covid-19.

