Witzel abriu novas linhas de investigação da CPI da Covid, destaca Randolfe Rodrigues

Wilson Witzel, durante depoimento na CPI da Covid, ligou Jair Bolsonaro à morte da vereadora Marielle Franco e comentou a influência das milícias em atos anti medidas restritivas contra a Covid-19 e os grupos que controlam as organizações sociais que comandam os hospitais federais do Rio de Janeiro edit

247 - Diante das denúncias feitas por Wilson Witzel, durante depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira, 16, ligando Jair Bolsonaro à morte da vereadora Marielle Franco, líderes da comissão avaliam que as falas do ex-governador do Rio de Janeiro abriram novas linhas de investigação, destaca a CNN.

Witzel também denunciou a influência das milícias em atos anti medidas restritivas contra a Covid-19 e os grupos que controlam as organizações sociais que comandam os hospitais federais do Rio de Janeiro.

A CPI prepara requerimentos para a quebra de sigilo de pessoas ligadas às cinco organizações sociais citadas pelo ex-governador, que devem ser votados nesta sexta-feira, 18.

“Hoje abrimos um novo flanco de investigação da CPI”, disse o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede).

“Hoje descobrimos que a atuação contra medidas para conter a Covid-19 não tiveram participação apenas de parlamentares, mas de milícias. Descobrimos também que há atuação miliciana nos hospitais do Rio. Witzel passou a lista de 5 organizações sociais que segundo ele, são empresas com dono e que lucram as custas das mortes de fluminenses.”

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.