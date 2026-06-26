23º Cinemato: Migrações, clima e a homenagem a Amauri Tangará na UFMT

247 - O 23º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, será realizado entre os dias 29 de junho e 5 de julho, no Teatro Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), consolidando-se como um dos principais encontros do audiovisual brasileiro voltados à reflexão crítica e à formação de público.

Nesta edição, o festival propõe um diálogo direto com temas urgentes do cenário atual: as migrações e os impactos das mudanças climáticas. A curadoria destaca que os deslocamentos humanos hoje não se limitam às fronteiras geográficas, mas também envolvem transformações sociais, ambientais e até existenciais, como o próprio processo de envelhecimento.

O homenageado desta edição é o cineasta e dramaturgo Amauri Tangará. Com uma trajetória consolidada na valorização das identidades do "Brasil profundo", Tangará é reconhecido pela conexão de sua obra com as dinâmicas de migração e transformação territorial. O festival destaca o cineasta por sua contribuição ao audiovisual mato-grossense, alinhando sua carreira aos debates propostos para 2026 sobre deslocamento, mudanças climáticas e o papel do cinema como agente de reflexão social.

A seleção oficial deste ano reúne cerca de 22 filmes, sendo 15 curtas e 7 longas-metragens, escolhidos entre aproximadamente 600 inscrições recebidas de diferentes regiões do país. A programação destaca a diversidade do cinema brasileiro contemporâneo, com produções de Mato Grosso e de outras partes do Brasil.

Mais do que uma mostra competitiva, o Cinemato consolida-se como um ponto de convergência entre realizadores, pesquisadores, estudantes e público, fomentando o debate crítico e a circulação do audiovisual nacional. Com mais de duas décadas de trajetória, o evento reafirma sua importância estratégica na formação de plateias e no fortalecimento da produção regional, priorizando a valorização da cultura mato-grossense e a democratização do acesso ao cinema.

O evento tem entrada franca e as sessões acontecem no Teatro Universitário da UFMT. A programação completa, com horários de exibição e detalhes sobre os encontros com realizadores, pode ser conferida no site oficial [www.festivalcinemato.com](https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.festivalcinemato.com.br). A recomendação da organização é que os espectadores retirem seus ingressos com antecedência de 30 minutos em cada sessão, respeitando a lotação máxima do espaço.