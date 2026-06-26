Primeira coprodução de animação entre Brasil e China ganha destaque na imprensa chinesa e mira audiência histórica

247 – A primeira coprodução oficial de animação entre Brasil e China acaba de conquistar importante reconhecimento internacional. Ho-Ho e o Som do Brasil, produzida pela Amorim Filmes e LC Barreto em parceria com a CCTV Animation/China Media Group (CMG), foi destaque na Xinhua, no Diário do Povo e em diversos veículos chineses durante o Ano Cultural Brasil–China.

A série será exibida na CCTV-14, canal infantil da televisão pública chinesa, com alcance potencial de cerca de 200 milhões de crianças e audiências diárias que frequentemente chegam à casa das dezenas de milhões de espectadores. Isso coloca Ho-Ho e o Som do Brasil como um dos produtos audiovisuais brasileiros com maior potencial de audiência internacional da história.

Cooperação audiovisual entre Brasil e China

O pontapé inicial do projeto foi dado em 20 de novembro de 2024, durante a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil. Na ocasião, a China Media Group e a Empresa Brasil de Comunicação anunciaram iniciativas de cooperação audiovisual entre os dois países, entre elas a primeira série de animação realizada oficialmente em coprodução entre Brasil e China.

Desde então, equipes brasileiras e chinesas vêm desenvolvendo, lado a lado, personagens, roteiros, músicas e uma narrativa pensada para aproximar crianças por meio da amizade, da natureza e da música. A parceria entre Amorim Filmes, LC Barreto e CCTV Animation prevê quatro temporadas e um longa-metragem de animação.

Um panda chinês em viagem pelo Brasil

Na história, Ho-Ho, um jovem panda chinês, chega ao Brasil para registrar os sons da natureza brasileira. Em sua jornada, conhece a capivara Capy, o irreverente mico-leão-dourado Kiko, a elegante arara Madame Blue e o divertido anu Anu. A cada episódio, ritmos, sons da natureza e tradições culturais ajudam os personagens a transformar diferenças em colaboração.

Destaque em Chongqing e Xangai

Em junho, a série teve seu primeiro grande momento público na China. Ho-Ho e o Som do Brasil foi apresentada durante a Semana Internacional de Animação de Chongqing, um dos principais encontros do setor na Ásia. Na abertura da programação brasileira, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, destacou a produção como exemplo concreto do fortalecimento da cooperação audiovisual entre Brasil e China.

Poucos dias depois, o teaser oficial da série foi uma das obras de destaque da Noite Brasil, realizada na abertura do Ambiente de Mercado do Festival Internacional de Cinema de Xangai, ao lado de importantes produções do audiovisual brasileiro. A apresentação marcou o pré-lançamento internacional da série diante de produtores, distribuidores, emissoras e representantes da indústria audiovisual de diversos países.

Agenda cultural na China

Durante sua passagem pela China, o diretor João Amorim participou de uma intensa agenda de intercâmbio cultural. Em Pequim, apresentou o longa Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil durante o Festival de Cinema Brasileiro. O filme foi lançado na Netflix em 15 de junho e concorre ao Grande Otelo de Melhor Longa-Metragem Infantil, cuja cerimônia acontece em agosto. A obra também teve destaque em Chongqing e na Shanghai Film Academy, reforçando o interesse chinês pela produção brasileira voltada ao público infantil, educativo e ambiental.

João Amorim também passou uma semana trabalhando diretamente com a equipe da CCTV Animation no desenvolvimento criativo da segunda temporada de Ho-Ho e o Som do Brasil, consolidando o caráter permanente da parceria entre os dois países. A missão incluiu ainda palestras na Communication University of China, em Pequim, e na Shanghai Film Academy, em Xangai, onde apresentou sua trajetória na criação de conteúdos de impacto social e educativo, incluindo documentários, animações, teatro de bonecos e novas ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao audiovisual.

Elenco de vozes no Brasil

A versão brasileira da série contará com um elenco de vozes de grande reconhecimento. Gregório Duvivier dará voz ao panda Ho-Ho. Alessandra Negrini interpretará a capivara Capy. Marcos Palmeira será o mico-leão-dourado Kiko. Lucélia Santos, atriz extremamente querida pelo público chinês, fará a voz da arara Madame Blue. Já Álamo Facó interpretará Anu, o assistente de Madame Blue, que vive tentando conquistar sua atenção enquanto observa, com ciúme e humor, o carinho que ela dedica ao panda que chegou ao Brasil para registrar nossos sons.

Pré-lançamento no Brasil

No Brasil, o projeto terá um novo pré-lançamento em outubro, durante o Ambiente de Mercado do Festival do Rio, antes de sua estreia prevista na TV Cultura. A série também deverá ter exibições na TV Brasil, ampliando seu alcance na televisão pública brasileira. Paralelamente, os produtores seguem em busca de parceiros na TV por assinatura e em plataformas de streaming, com o objetivo de levar Ho-Ho e o Som do Brasil ao maior número possível de crianças e famílias.

Diplomacia cultural

Em um momento em que Brasil e China aprofundam sua parceria estratégica em áreas como comércio, ciência, tecnologia, educação e infraestrutura, Ho-Ho e o Som do Brasil demonstra que a cultura também ocupa um papel central nessa relação. Ao formar uma geração de crianças acostumadas a enxergar o outro não como um estranho, mas como parceiro, a série transforma a animação em instrumento de diplomacia cultural e aproximação entre os povos.