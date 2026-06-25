21ª CineOP exibe mais de 130 filmes e movimenta Ouro Preto com debates sobre cinema e memória

Por Andrea Trus - A cineasta Helena Solberg, referência do cinema brasileiro e uma das pioneiras da direção feminina no país, é a homenageada da 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece entre 25 e 30 de junho de 2026, na cidade histórica mineira de Ouro Preto (MG).

O evento reúne mais de 130 filmes em uma programação gratuita que inclui debates, mostras e atividades formativas.

A mostra discute a preservação do audiovisual em diálogo com a história do cinema e a educação, além de abordar os impactos das novas tecnologias, como a inteligência artificial, no setor.

Com o tema “Um país existe nas imagens que preserva”, a CineOP reafirma seu papel como um dos principais espaços de reflexão sobre memória e patrimônio audiovisual no Brasil.

Com entrada gratuita, o festival reforça o cinema como instrumento de memória, cultura e cidadania.