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      21ª CineOP exibe mais de 130 filmes e movimenta Ouro Preto com debates sobre cinema e memória

      Evento em Ouro Preto transforma o audiovisual em espaço de reflexão sobre preservação, educação e futuro do cinema

      21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto (Foto: Andrea Trus/Arquivo Pessoal)
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      Por Andrea Trus - A cineasta Helena Solberg, referência do cinema brasileiro e uma das pioneiras da direção feminina no país, é a homenageada da 21ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece entre 25 e 30 de junho de 2026, na cidade histórica mineira de Ouro Preto (MG).

      O evento reúne mais de 130 filmes em uma programação gratuita que inclui debates, mostras e atividades formativas.

      A mostra discute a preservação do audiovisual em diálogo com a história do cinema e a educação, além de abordar os impactos das novas tecnologias, como a inteligência artificial, no setor.

      Com o tema “Um país existe nas imagens que preserva”, a CineOP reafirma seu papel como um dos principais espaços de reflexão sobre memória e patrimônio audiovisual no Brasil.

      Com entrada gratuita, o festival reforça o cinema como instrumento de memória, cultura e cidadania.

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