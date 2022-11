Agressor de Gilberto Gil é empresário bolsonarista de Volta Redonda

Empresário é sócio das franquias Domino's e Spoleto no Aterrado, em Volta Redonda edit

247 - Um dos agressores de Gilberto Gil no Catar foi identificado: trata-se de um empresário bolsonarista de Volta Redonda chamado Renier Felipe dos Santos, sócio das franquias Domino's e Spoleto, informa a Tribuna Sul Fluminense.

O empresário atualmente reside nos EUA, mas tem participações nas franquias instaladas na avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, em Volta Redonda.

Renier e outros bolsonaristas xingaram Gilberto Gil de "filho da puta" e ficaram gritando "lei Rouanet" para o cantor, que estava acompanhado de sua esposa, Flora, no momento, no Catar, onde ocorre a Copa do Mundo de 2022.

Após o ocorrido, diversos colegas artistas, fãs e até mesmo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestaram em apoio a Gil , que publicou um vídeo em agradecimento em que declarou: “Meus agradecimentos, meu e da Flora, por essa rede de solidariedade por conta dessa coisa estúpida. É o terceiro turno na verdade né, os inconformados, querendo manter essa coisa do ódio.”

