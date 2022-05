Alceu Valença após desastre no Grande Recife: 'pauta do meio ambiente deve ser prioridade máxima'

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Alceu Valente alertou para os prejuízos à população do Grande Recife por causa das chuvas que atingem o estado deste a semana passada e afirmou ser necessário "colocar o assunto meio ambiente na pauta como prioridade máxima". Mais de 90 pessoas morreram na região metropolitana da capital desde a última quarta-feira (25), quando foi notificada em primeira morte em consequências de chuvas e deslizamentos de barreiras. Mais de cinco mil estão desabrigados (pessoas que necessitam de abrigo público).

O compositor disse ter "muita coisa errada, muito extrativismo desnecessário, pouco investimento em soluções sustentáveis". "Como pode existir tanta produção de alimento e fome num mesmo espaço e tempo? Tanta riqueza sugada da terra, rios e mares junto com uma escalada veloz da miséria?", questionou.

>>> Prefeitura do Recife acionou plano de contingência contra chuvas só 48 horas após receber alerta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o artista, é "preciso entender que os efeitos climáticos não têm fronteiras: o desmatamento, por exemplo, em uma Região, afeta outras, em um país, atinge outros". "Mudanças climáticas fazem parte da dinâmica da Terra, mas ações inconsequentes e irresponsáveis têm efeito imediato. É preciso um trabalho constante, incessante para equilibrar urbanismo e natureza", disse em postagem no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Antes de completar 1 semestre em 2022, vivenciamos diversas tragédias sociais provocadas não só pelo excesso de chuvas, mas, sobretudo pelo descaso dos governos, das empresas e de cada um que não tem consciência ambiental no seu dia a dia", acrescentou.

>>> Especialistas apontam riscos e falhas na resposta de crises como agravantes da tragédia das chuvas em Pernambuco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cantor também lembrou que, em 1992, "já inconformado com a destruição do meio ambiente", fez a música Desprezo no álbum Sete Desejos:

A todo inimigo da fauna, da flora

Aquele que promove a poluição

Aos donos do dinheiro e a quem nos devora

Aos ratos e gatunos de toda nação

Sim, vai pra toda essa gente ruim

Meu desprezo, e será sempre assim

Já não temos nenhuma ilusão

Aos donos da verdade, pobres criaturas

Aos pulhas e covardes sem opinião

A todo populista, traidor do povo

A todo demagogo, todo mau patrão

Sim, vai pra toda essa gente ruim

Meu desprezo, e será sempre assim

Já não temos nenhuma ilusão

Aos sete justiceiros do planeta Terra

Os mesmos agiotas desse mundo cão

Aos grandes predadores dessa nova era

Vetores da miséria, eu lhes digo: não

Sim, vai pra toda essa gente ruim

Meu desprezo, e será sempre assim

Já não temos nenhuma ilusão

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE